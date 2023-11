Potsdams ÖPNV-Tickets werden ab Januar teurer Preise für Einzelfahrten steigen, Schülerticket wird günstiger

Nach dem Beschluss zur Preiserhöhung im Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) im September erläutert der Verkehrsbetrieb in Potsdam (ViP) nun die einzelnen Tarife, die ab 1. Januar 2024 in der Landeshauptstadt gelten. Wichtigste Info: Das Abo Potsdam AB bleibt im Preis stabil. Das Schülerticket, das bisher 23,15 Euro kostete, wird günstiger und soll künftig 15 Euro kosten.

So werden für das Monatsabo Potsdam AB weiterhin 38,15 Euro berechnet, das Firmenticket Potsdam AB bleibt bei 30,15 Euro. Das Deutschlandticket bleibt unverändert bei 49 Euro pro Monat. Schülertickets mit Gültigkeit über den 1. Januar hinaus werden automatisch in den neuen Abo-Preis überführt, teilt der ViP mit. Neue Tickets könnten ab sofort bestellt werden.

Ein Einzelfahrausweis Potsdam AB kostet künftig 2,60 statt 2,50 Euro. Für Potsdam BC werden 2,60 statt 2,20 Euro fällig. Das Ticket Potsdam ABC kostet ab Januar 3,50 statt 3,20 Euro. Im Vergleich zu den Einzelfahrausweisen nur moderater angepasst wurden die 4-Fahrten-Karten – damit können nun 50 Cent pro Fahrt gespart werden.

„Die Gründe für die Preisanpassung liegen in den hohen Kosten für Kraftstoffe, Personal und in notwendigen Investitionen, die die Verkehrsunternehmen im VBB vor große Herausforderungen stellen“, sagt die kaufmännische ViP-Geschäftsführerin Bettina Biffi. Die Erhöhung der Fahrpreise bilde die Preisentwicklung der Lebenshaltungs-, Strom- und Kraftstoffpreise der vergangenen 60 Monate ab. So steigen die Preise um durchschnittlich 6,7 Prozent im VBB-Gebiet, in Potsdam um 5,1 Prozent.

Wer nur in Potsdam mit dem ÖPNV unterwegs ist, erhalte günstige Abo-Angebote, die preislich unterhalb des Deutschlandtickets liegen, sagte ViP-Vertriebsleiter Jörg Mühling. Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) sagte, er freue sich über das vergünstigte Schülerticket, auch wenn es eine Herausforderung für den städtischen Haushalt darstelle.

Eine Gesamtübersicht über die Tarife ist zu finden unter www.vbb.de/tickets/.