Ortsteilforum Marquardt Entwicklung von Zentrum und Pilotfläche

Die Entwicklung entlang der Fahrländer Straße als künftige Ortsmitte Marquardts und die Zukunft der Pilotfläche im Nordosten des Ortsteils, die zu einem neuen Wohnquartier werden soll, stehen im Fokus des dritten Ortsteilforums Marquardt am 1. Juli. Zu dem Dialog sind alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sowie lokal engagierte Akteurinnen und Akteure eingeladen. Veranstaltet wird der Abend unter dem Titel „Pilotfläche und Ortsmitte – Ein Blick ins Detail“ von der Landeshauptstadt Potsdam, Fachbereich Stadtplanung, und den Ortsvorstehern von Marquardt. Auch die Pro Potsdam GmbH und die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA), die Eigentümerinnen der Pilotfläche, werden mit dabei sein.

Bisher haben zwei dieser Foren stattgefunden, ein weiteres soll noch folgen. Die bis jetzt erarbeiteten Entwicklungsszenarien wurden in der Zwischenzeit von Planungsbüros zum Rahmenplan für Marquardt zu einer Gesamtstrategie zusammengeführt und konkretisiert. Für die beiden Bereiche um die Fahrländer Straße und die Pilotfläche wurden vertiefende Planungen angefertigt. Der aktuelle Planungsstand wird an dem Abend in Form einer interaktiven Ausstellung dargestellt und kann kommentiert werden. Die gesammelten Anregungen und Meinungen werden im Anschluss auf dem Podium diskutiert.

Das dritte Ortsteilforum Marquardt findet am 1. Juli ab 18 Uhr in der Kulturscheune Marquardt, Fahrländer Straße 1c, statt. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Aktuelle Informationen und die Dokumentation der vorigen Veranstaltung sind unter potsdam.de/de/rahmenplanung-marquardt zu finden.