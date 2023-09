Österreich am Stadthaus Schöner als zu Hause mit Wiener Schmäh

Was braucht man für ein perfektes Wiener Schnitzel? Für Andreas Hauke, der mit seiner Frau Julia Gockeln im Innenhof des Palais am Stadthaus das Restaurant Österelli betreibt, ist das ganz klar: Kalbsfleisch aus der Oberschale – nicht zu dünn und nicht zu dick – gut geklopft, für die Panade kein Semmelmehl, sondern Semmelbrösel, nicht zu lange ausgebacken in einer Mischung aus Butterschmalz und Öl und es muss dabei Wellen schlagen. Und nein, widerlegt der 34-Jährige die landläufige Meinung, das könne eben nicht jeder.

Hauke stellt sich als derjenige vor, der vor Ort für den Schmäh verantwortlich sei. Das ist garantiert nicht alles. Doch mit einem authentischen „Küss die Hand“ begrüßt und einem „Bussi und Baba“ verabschiedet zu werden, das passiert einem eben nur hier.

Der Aperitivo-Bereich unter den schattenspendenden Platanen. © Andreas Klaer

Die Westfälin Gockeln und der Österreicher Hauke sind Seiteneinsteiger in der Gastronomie. Zwar hat die 40-Jährige während ihres Literaturstudiums in Restaurants gejobbt und Hauke stammt aus einer Gastrofamilie, doch zu ihrem ersten Restaurant in der Bismarckstraße in Berlin sind beide eher zufällig gekommen. Bei einem Spaziergang entdeckten sie die leerstehenden Räume, für die neue Betreiber gesucht wurden.

Dass es die österreichische Küche werden würde, war von Anfang an klar. Und zwar nicht nur, weil Hauke aus Österreich stammt. „Es gibt kaum gute Restaurants mit Hausmannskost, mit ehrlichem, guten Essen“, erklärt Gockeln. Die österreichische Küche biete das.

Dem gelungenen Start 2020 in Berlin folgten sieben Monate Corona-Lockdown. Was viele Gastronomiebetriebe an ihre Grenzen gebracht hat, erwies sich für die Österelli-Inhaber im Nachhinein als Vorteil. „Wir haben keine Sekunde lang überlegt, unserem tollen Team zu kündigen oder die Mitarbeiter in Kurzarbeit zu schicken“, erinnert sich Gockeln. Da das Paar selbst noch in Festanstellungen war, habe es seine Gehälter mit den Mitarbeitern geteilt. Das habe zu einem ganz besonderen Zusammenhalt geführt.

Idylle unweit des Rathauses. © Andreas Klaer

An ein zweites Restaurant hat das Paar mit der Leidenschaft für gutes Essen zu keiner Zeit gedacht. „Dieser wunderschöne Ort hat uns gefunden“, lacht Gockeln. Ihrem Berliner Vermieter gehört das Palais mit der bereits 2014 liebevoll restaurierten Remise. „Er hat uns gefragt, ob wir hier in seiner Immobilie etwas Schönes schaffen und sie wiederbeleben wollen“, erzählt Hauke. Einen Urlaub lang habe man überlegt, den Berliner Koch gefragt, ob er beim Start helfen würde und dann zugesagt.

Doch dem Start im Juni 2022 gingen Wochen der Verzweiflung voraus. Es gab keine einzige Bewerbung für die Personalausschreibungen! Die Einrichtung war fertig, die Karten gedruckt. Was sollte werden? Gockeln und Hauke begannen im Team und im Bekanntenkreis auf die Suche zu gehen. Es war wohl ihr guter Ruf als Arbeitgeber, der dafür gesorgt hat, dass zur Eröffnung alle, die es braucht für ein Restaurant, an Bord waren.

Die Einrichtung war fertig, die Karten gedruckt, doch erst fand sich kein Personal. © Andreas Klaer

Neue Mitarbeiter fragt Hauke gern, was sie meinen, warum Menschen ins Restaurant gehen. Seine Antwort lautet stets: „Sie wollen es schöner haben, als zu Hause.“ Das Österelli scheint diesen Wunsch zu erfüllen. Aktuell ist das Restaurant jeden Tag ausreserviert. Auch die 30 Plätze im Aperitivo-Bereich unter den schattenspendenden Platanen sind immer belegt. Diesen Bereich an der mit Kletterrosen bewachsenen Mauer hat das Paar für die Gäste eingerichtet, die nur etwas trinken oder eine Kleinigkeit essen wollen. Hier kann man auf angenehme Art und Weise auch warten, ob vielleicht im Restaurantbereich etwas frei wird.

Die Gäste lieben neben der österreichischen Küche die Ruhe und Abgeschiedenheit dieses Ortes. Das schätzen auch Potsdamer Prominente und Bundesminister. Wobei Gockeln wichtig ist: „Wir freuen uns, wenn prominente Gäste kommen. Aber für uns ist jeder Gast gleich“.

Die Zutaten kaufen Gockeln und Hauke in der Region. Der Fisch kommt vom Potsdamer Havelfischer. Im Spreewald haben sie kürzlich einen Meerrettichlieferanten gefunden. Die Weine allerdings kommen alle aus Österreich. Ganz aktuell wurden die Weine geliefert, die das Paar eigens für ihre Restaurants mit zwei Winzern entwickelt hat. „Eigentlich wollten wir nur einen Wein. Aber die Zusammenarbeit hat so viel Spaß gemacht. Wir konnten uns nicht entscheiden“, freut sich Gockeln. Jetzt habe man zu jedem Gericht auf der Karte den perfekten Wein.