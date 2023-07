Ostsee, Kassel, Türkei So machen Potsdamer in Inflationszeiten Urlaub

Die Ferienzeit in Brandenburg ist angebrochen. Nach dem Ende der Corona-Pandemie freuen sich viele, endlich wieder ohne Beschränkungen in den Urlaub zu fahren. Doch das Geld ist wegen der Inflation knapp, das zeigt sich auch in der Urlaubskasse. „Reisen haben sich durchschnittlich rund 20 Prozent verteuert“, sagt Vicki Vorwerk, Mitarbeiterin im Reisebüro Wörlitz Tourist im Potsdamer Hauptbahnhof. Eine Familie habe früher für eine Woche „All Inclusive“ 2000 bis 2500 Euro zahlen müssen. Jetzt koste dies 3000 bis 3500 Euro. Dennoch werde in dem Reisebüro gut gebucht. Die PNN haben sich bei den Potsdamerinnen und Potsdamern umgehört, ob, und falls ja, wohin sie dieses Jahr verreisen.

Anne Woop, 30, Zahnarzthelferin

Anne Woop fährt mit ihrer Familie in eine Ferienwohnung an die Ostsee. © Anna Bückmann/PNN

„Es geht nach Kühlungsborn an die Ostsee. Da haben wir eine Ferienwohnung gemietet. Es ist der erste Urlaub mit meiner eineinhalb Jahre alten Tochter. Wir haben schon im Januar gebucht, damit es nicht zu teuer wird. Für die Wohnung zahlen wir 600 Euro für eine Woche. Wenn man jetzt schaut, sind die Preise schon bei 900 Euro. Die Optik der Wohnung und die Preise sind entscheidend, da lassen wir uns schon mal irgendwohin treiben.“

Ingrid, 79, und Doris, 81, Rentnerinnen

„Wir haben gerade unsere Reise im Reisebüro gebucht. Wir fahren im September mit unseren Männern für eine Woche nach Swinemünde nach Polen. Wir zahlen pro Person 950 Euro, inklusive Vollverpflegung. Es ist sogar ein bisschen günstiger als die letzte Fahrt nach Kühlungsborn. Da waren es 1100 Euro, und das nur mit Frühstück. Wir vergleichen sehr genau die Preise. Machen Sie das etwa nicht?“

Sarah Ansari, 39, Wissenschaftlerin

Sarah Ansari fliegt mit ihrem Mann und ihrem Sohn nach Frankreich. © Anna Bückmann/PNN

„Ich fliege für eine Woche mit meinem Mann und meinem Sohn nach Frankreich. Wir haben alles online gebucht über eine Plattform. 350 Euro kosten uns die Flüge pro Person, zusammen sind wir da schon bei über 1000 Euro. Dazu kommt noch das Hotel pro Nacht für 150 Euro. Es ist teurer geworden.“

Hanna Mytoniak, 38, Kindergärtnerin

Die Ukrainerin Hanna Mytoniak macht Tagestouren, unter anderem nach Lübbenau. © Anna Bückmann/PNN

„Wir sind gestern wiedergekommen aus Warnemünde. Es war sehr schön dort, vor allem die großen Schiffe haben mir gefallen. Wir waren nur einen Tag dort. Leider konnten wir uns nicht länger ausruhen, weil wir von Sozialgeldern leben. Wir kommen aus der Ukraine und sind seit über einem Jahr in Deutschland. Seit April leben wir in Potsdam. In der Ukraine lebten wir in Odessa. Dort gibt es ein Meer und jedes Wochenende fuhren wir dorthin. Hier machen wir Tagesausflüge, auch wegen des Geldes. Es ist teurer. Wir waren auch schon in Lübbenau. Als Nächstes wollen wir nach Rostock. Wenn ich mehr Geld hätte, würde ich gerne einmal Ägypten oder Italien besuchen.“ (Anm. d. Red.: Das Gespräch wurde mit Google Übersetzer geführt.)

Sandra Gressler, 32, Empfangsmitarbeiterin und Christoph Menzel, 33, Qualitätssicherung

Christoph Menzel und Sandra Gressler mit ihrem Sohn. In diesem Jahr geht es für ihn zum ersten Mal in den Urlaub – nach Thüringen. © Anna Bückmann/PNN

„Für uns geht es dieses Jahr nach Thüringen. Es ist der erste Ausflug für unseren Sohn. Er ist elf Monate alt. Wir schlafen dort bei der Oma. Nächstes Jahr wollen wir eine große Schiffsreise machen, es geht zu den Kanarischen Inseln. Dafür sparen wir. Man merkt beim Einkaufen, dass die Preise gestiegen sind. Wofür man früher 30 Euro zahlte, gibt man nun einiges mehr aus. Die Schiffsreise hatten wir in der Corona-Zeit gebucht und anteilig gezahlt. Da hatten wir die Preiserhöhungen noch nicht so gespürt. Jetzt gibt es erstmal Kurzausflüge.“

Jan Büschting, 26, Sozialassistenz-Azubi

Jan Büschting fährt zu seiner Tante nach Hamburg. Es ist der einzige Urlaub in diesem Jahr. Er sagt: „Gefühlt muss man jeden Cent zweimal umdrehen.“ © Anna Bückmann/PNN

„Ich fahre nach Hamburg. Dort besuchen wir meine Tante. Es ist der einzige Urlaub dieses Jahr. Auf jeden Fall ist alles teurer geworden. Ich habe eine Freundin und ein Kind zu Hause. Gefühlt muss man jeden Cent zweimal umdrehen. Wir fahren mit dem Flixtrain, für Hin- und Rückweg zahlen wir für drei Personen 30 Euro. Das haben wir schon im Winter gebucht.“

Karin Friedrici, 63, Seminarleiterin

„Wir fahren mit dem Auto fünf Tage nach Kassel zum Wandern. Eigentlich fahren wir gerne mit dem Zug in den Urlaub. Aber da waren wir noch nie pünktlich. Wir machen auch gerne größere Reisen. Aber während der Corona-Pandemie wurde so vieles gecancelt. Man ist ängstlich geworden, was klappt und was nicht.“

Christa Schelmat, 86, Rentnerin

Christa Schlemat war gerade erst mit Freundinnen an der Donau. © Anna Bückmann/PNN

„Ich war gerade an der Donau mit einigen Freundinnen. Fünf Tage für rund 600 Euro, mit allem drum und dran. Man merkt, dass vieles teurer geworden ist. In manchen Dingen überlegt man, tut man es oder nicht? Wir sind verwitwet und haben daher eine doppelte Rente. Wir können uns wirklich nicht beklagen. Es gibt andere, die trifft es schlimmer. An Silvester wollen wir nach Bad Alexandersbad in Bayern. Während Corona gab es viele Absagen bei Reisen. Wir wollten unserem Reiseunternehmen aber die Treue halten.“

Die Leute wollen nach Corona nur noch raus. Volker Haas, Geschäftsführer von H & H Reisen Potsdam

Tipp: Frühzeitig buchen

Volker Haas, Geschäftsführer von H & H Reisen Potsdam, hat keinen Einbruch im Geschäft. Er sagt: „ganz im Gegenteil“. „Wegen der Inflation wird vielleicht gespart, aber sicherlich nicht beim Reisen. Die Leute wollen nach Corona nur noch raus.“ Beliebt seien vor allem die Tagesfahrten. Aber auch preisintensivere Touren wie nach Kroatien für knapp 1000 Euro würden gebucht. Die Preise seien in diesem Jahr um rund 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Kostete eine Tagesfahrt zur Ostsee vorher 30 Euro, seien es jetzt 35 Euro. Fast 50 Prozent mehr seien es, wenn die Reisen mit Verpflegung in einem Restaurant angeboten werden. „Ein Teller kostete vorher 11 bis 12 Euro, jetzt sind es bis zu 19 Euro. Und wir sprechen da von Schnitzel mit Gemüse.“

Auch der Reiseanbieter Tui in der Gutenbergstraße verzeichnet keinen Rückgang bei den Buchungen. „Die Nachfrage der Kunden ist weiterhin sehr hoch, sowohl für kurzfristige Buchungen als auch die fürs nächste Jahr“, sagt Büroleiter Nordine Pascal Boutiar. Beliebt seien die Reiseziele Spanien, Griechenland und Türkei. Auch Kreuzfahrten würden nach wie vor gerne gebucht. „Wir empfehlen unseren Kunden aufgrund der knappen Vakanzen eine frühzeitige Buchung, um Sicherheit bei den Preisen zu haben“, sagt er. Auch Vicki Vorwerk von Reisebüro Wörlitz Tourist empfiehlt, Reisen langfristig zu buchen. „Die Last-Minute-Schnäppchen gibt es so gar nicht mehr. Wer früh bucht, bekommt noch gute Preise.“