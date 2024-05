„Papa Nô“ in der Dortustraße in Potsdam Asiatische Küche, inspiriert vom japanischen Theater

Die Dortustraße in der Potsdamer Innenstadt ist ab sofort um ein asiatisches Restaurant reicher. In der Hausnummer 13 hat Phan Xuan Loc sein „Papa Nô“ eröffnet. Das Nô steht nicht, wie man vermuten könnte, für die Widerrede gegen den Vater. „Papa Nô“, so nannten die Schauspieler der ältesten Form des klassischen japanischen Theaters, des Nō-Theaters, ihren Koch. Die Künstler bereisten damals ganz Japan. Es war üblich, dass zu jedem Ensemble ein Koch gehörte. Dieser kochte abwechslungsreich, immer neu, immer schmackhaft, je nachdem, welche Zutaten es vor Ort gab.

Die Maske vom Nō-Theater ist das Markenzeichen von „Papa Nô“. © Ottmar Winter PNN/Ottmar Winter PNN

Diese Vielfalt und der Einfallsreichtum haben Phan dazu inspiriert, sein erstes Restaurant in Berlin im Jahr 2005 „Papa Nô“ zu nennen. Auch bei ihm geht es vielfältig zu – wird vietnamesisch, japanisch, thailändisch gekocht, gibt es neben Sushi auch Streetfood, findet man Fisch, Fleisch und Veganes auf der Speisekarte. Das Logo zeigt die für das Nō-Theater typische Maske.

Neuer Standort in der Dortustraße

Nach Potsdam ist Phan eher zufällig gekommen. Einer seiner ehemaligen Mitarbeiter, Hoang Thanh Tuan, wollte schon länger etwas Eigenes machen und hatte gehört, dass das Vorgängerlokal in der Dortustraße „Chay Art“ aufhören würde. Phan gefiel die Idee eines neuen Standorts. Die Verkehrsberuhigung in der Straße sei aus seiner Sicht dienlich für Gastronomen. „Die Gäste können hier in Ruhe sitzen und speisen“, sagt Phan.

Draußen sitzen im „Papa Nô“. © Ottmar Winter PNN/Ottmar Winter PNN

Mehrere Monate lang hat er die Räumlichkeiten komplett saniert und ihnen einen modernen Stil verpasst. Das dunkelbraune Holz von Wand- und Deckenverkleidung und der Möbel harmoniert gut mit den senfgelben Lederpolstern. Das Logo mit der Theatermaske ist zentral und groß an einer Wand aufgehängt.

Hoang Thanh Tuan, der in Teltow lebt, leitet das Restaurant. Es hat innen 56 Plätze, vor dem Haus und in dem kleinen idyllischen Innenhof kommen noch einmal 50 hinzu.

„Papa Nô“ verbindet vietnamesisch, japanisch und thailändisch. © Ottmar Winter PNN/Ottmar Winter PNN

Umfangreiche Karte und Lieferdienst

Die Gäste können aus einer umfangreichen Karte mit Sushi und asiatischen Hauptgerichten wählen. Auch vegane Gerichte sind im Angebot. Zwei Besonderheiten sind der Nôrrito – eine Mischung aus Sushi und dem mexikanischen Burrito – und die Milchreis Makis, gerollter Milchreis, gefüllt mit Obst und Schokosoße.

Geöffnet hat das Papa Nô täglich von 11.30 Uhr bis 22 Uhr täglich. Es gibt keinen Ruhetag. Wochentags bietet der Gastronom ein Business Lunch für 8,90 Euro an. Aus neun Gerichten kann man dieses auswählen. Suppe, Nudeln, Curry – ganz nach Belieben.

Blick in den Gastraum von „Papa Nô“. © Ottmar Winter PNN/Ottmar Winter PNN

Ein Hauptgericht bekommt man ab 9,90 Euro. Das Teuerste ist die Ente für 14,80 Euro. Wer in einer größeren Gruppe von Sushi-Liebhabern kommt, für den ist die Party-Platte mit 111 verschiedenen Maki, Nigri, Edamame oder Mini Rolls sicher das Richtige. Wer lieber Zuhause isst, für den hat das Restaurant einen eigenen Lieferdienst.

„Wir wollen eine Bereicherung für diese Straße und für Potsdam sein“, sagt Phan. Dass ihr direkter Nachbar, das „Nori“, ebenfalls Sushi anbietet, sei überhaupt kein Problem. „Je mehr Gastronomie es in einer Straße gibt, desto belebter ist sie“, ist der Mittvierziger überzeugt. Das sehen offensichtlich auch einzelne Nachbarn so. Unmittelbar vor der Eröffnung kamen die Leute vom gegenüberliegenden „Waikiki Burger“ mit einem Blumengruß. „Eine nette Geste zum Start“, freut sich Hoang.