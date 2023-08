Park and Ride in der Region Pirschheide fällt durch, gute Noten für zwei Parkplätze in Mittelmark

Das Auto am Stadtrand abstellen und dann mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu Einkauf, Besuch oder zur Arbeit - das Konzept von Park and Ride ist nicht neu. Und nicht überall funktioniert es gut. Der Auto Club Europa (ACE) hat nun Park-and-Ride-Parkplätze in der Region begutachtet. Potsdam fällt dabei mit dem Parkplatz Pirschheide durch, Mittelmark bekommt für zwei Parkplätze am Bahnhof Werder und an der Baumgartenbrücke gute Noten.

Insgesamt mehr als 20 Kriterien in den Kategorien Angebot und Ausstattung, Sicherheit, Barrierefreiheit und zusätzliche Mobilitätsangebote seien überprüft worden. Der Parkplatz am Bahnhof Pirschheide habe dabei 6,5 von 18 möglichen Punkten erreicht. „Extrem negativ fielen die miserablen Gehwege auf, die stellenweise Absätze von fünf bis sieben Zentimetern aufwiesen“, so Henry Nowakowski vom ACE-Kreis Potsdam/ Brandenburg West.

Zugewucherter Durchgang zum Gleis 3

„Weiterer Kritikpunkte sind die Kiespiste hoch zum Bahnsteig und der halb zugewucherte Durchgang zum Gleis 3 und zur Abfahrstelle der Tram.“ Merkwürdig sei auch die nicht vorhandene bauliche Trennung von Fahr- und Gehbereich. Gehbehinderte Menschen können so nicht wieder auf den Gehweg kommen. „Das Positive ist im Moment, dass man hier kostenlos parken kann und auch in Bezug E-Mobilität an eine Ladestation gedacht hat.“

Besser schnitten die Anlagen am Bahnhof Werder und an der Baumgartenbrücke in Schwielowsee ab. „Diese waren top gepflegt und sehr gut angelegt“, hieß es. Besonders der Parkplatz am Bahnhof Werder habe vor allem in den Bereichen Angebot & Ausstattung, Sicherheit und Barrierefreiheit voll gepunktet. „Aber auch Extrapunkte, wie zum Beispiel vorhandene Toiletten, Briefkasten und Imbiss wurden mit in die Bewertung aufgenommen.“ Dieser Anlage konnte die Tester überzeugen und bekam das Prädikat exzellent.

Trotzdem könne noch nachgebessert werden. „Wenn man schon einen Abstellplatz B&R - also Bike & Reisen - bezeichnet, dann sollte man aber auch kleine Fahrrad-Reparatur-Station vor Ort installieren.“ Diese könne der Platz an der Baumgartenbrücke in Schwielowsee aufweisen.