Zurück an der Spitze Steeven Bretz ist wieder Potsdams CDU-Chef

Der Potsdamer Landtagsabgeordnete Steeven Bretz ist nach einigen Jahren Pause wieder Kreischef der CDU. Beim Kreisparteitag in der Aula der Da-Vinci-Schule im Bornstedter Feld erhielt er am Freitagabend 90 Ja-Stimmen – bei einer Enthaltung und 14 Gegenstimmen. Das waren mehr als 85 Prozent für den Landespolitiker. Gegenkandidaten gab es keine. Einen Tag vor dem Landesparteitag der Union war man möglichst auf Geschlossenheit bedacht, wenn auch immer wieder einmal vergangene Differenzen in der Partei zur Sprache kamen.

