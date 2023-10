Pendlerstadt Potsdam Berlin ist das Ziel

Für immer mehr Potsdamer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ist Berlin das Ziel. Innerhalb von zehn Jahren hat sich die Zahl um rund 50 Prozent erhöht, wie eine Studie des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung zeigt. Die Bonner Forscher haben Daten der Bundesagentur für Arbeit ausgewertet. Demnach haben im vergangenen Jahr 20.000 Potsdamer Arbeitnehmer eine Arbeitsstelle in Berlin gehabt. Zehn Jahre zuvor waren es nur 14.300.

Insgesamt leben in Potsdam 74.800 Arbeitnehmer. Von ihnen haben 36.800 eine Arbeitsstelle außerhalb der Stadtgrenzen. Das sind rund 49 Prozent. Im Durchschnitt ist auch die Distanz zum Arbeitsort leicht gewachsen. Im vergangenen Jahr wurden rechnerisch im Durchschnitt 17,21 Kilometer zurückgelegt. Zehn Jahre zuvor waren es 16,7 Kilometer.

56 Prozent der Arbeitnehmer leben nicht in Potsdam

Bei den Einpendlern zeigt sich ein anderes Bild. Von 86.900 sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten am Arbeitsort wohnen rund 48.800 gar nicht in Potsdam. Das sind 56 Prozent. Davon kommen 15.500 aus Berlin, wie das Institut auf PNN-Anfrage erklärte. Zehn Jahre zuvor pendelten von dort rund 14.000 Arbeitnehmer nach Potsdam. Nun sind es also rund zehn Prozent mehr. Bei den Einpendlern nach Potsdam spielen die Umlandgemeinden eine bedeutendere Rolle: Allein aus Werder (Havel) kommen 3000 Arbeitnehmer nach Potsdam, 1700 aus Michendorf, 1500 aus Schwielowsee und Nuthetal. 1900 Potsdamer Arbeitnehmer leben in Brandenburg an der Havel.

Das BBSR Das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) hat Standorte in Bonn (Hauptsitz), Berlin und seit 2021 in Cottbus (Kompetenzzentrum Regionalentwicklung). Es unterstützt das Bundeswirtschaftsministerium durch wissenschaftliche Politikberatung bei Aufgaben des Wohnungs-, Immobilien- und Bauwesens sowie der Stadt- und Raumentwicklung.

Insgesamt hat Potsdam einen positiven Pendlersaldo. Es kommen 12.000 Arbeitnehmer mehr aus anderen Orten in die Stadt als Einwohner eine Arbeitsstelle in einem anderen Ort haben. Im Vergleich mit anderen Ballungsräumen sind Potsdamer relativ ortsfest und zuletzt nahm die Pendlerquote sogar leicht ab. Auch die Zahl der in der Stadt tätigen Arbeitnehmer ist im Vergleichszeitraum deutlich gewachsen. So arbeiteten im Jahr 2012 rund 32.000 Potsdamer auch im Stadtgebiet, im vergangenen Jahr waren es rund 38.000.

„In Deutschland pendeln wieder mehr Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer“, teilt das Institut mit. 20,3 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigte arbeiteten demnach im Jahr 2022 in einer anderen Gemeinde als sie wohnten – im Jahr 2021 waren es noch 19,6 Millionen. Auch der durchschnittliche einfache Arbeitsweg verlängerte sich: von 16,9 Kilometer im Jahr 2021 auf 17,2 Kilometer im Jahr 2022. „Der Anteil der Pendlerinnen und Pendler an allen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten mit Wohnort in Deutschland blieb mit 60 Prozent dagegen stabil.“

Die Statistik weist den Wohnort und den Arbeitsort von sozialversicherungspflichtig Beschäftigten mit Stichtag 30. Juni 2022 aus. Wie das Institut hinweist, ergeben sich daraus einige Einschränkungen für die Aussagekraft. Denn ob die betreffenden Arbeitnehmer tatsächlich gependelt sind, weiß man nicht. Schließlich könnten viele davon auch im Homeoffice gearbeitet haben. Auch geht aus den Daten nicht hervor, welche Verkehrsmittel auf dem Weg zur Arbeit genutzt wurden. Und Selbständige, Beamte und Studierende sind auch nicht erfasst.

In Potsdam-Mittelmark sind Pendler etwas weiter unterwegs. Im vergangenen Jahr lagen im Durchschnitt 23,53 Kilometer zwischen Wohn- und Arbeitsort der Mittelmärker. Zehn Jahre zuvor waren es 23,3 Kilometer.

Weitere Daten zu Pendlern werden regelmäßig im sogenannten Pendleratlas der Statistikämter der Länder aufbereitet. Allerdings liegt die Auswertung für das vergangene Jahr noch nicht vor. Laut der letzten Ausgabe von vor fast einem Jahr waren Potsdam und Berlin die Städte mit dem größten Pendlerstrom untereinander. Der Pendelfluss betrug demnach im Jahr 2021 insgesamt über beide Richtungen rund 41.350 Pendelnde.