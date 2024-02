Per Miniwindbeutel zum Sieg Brandenburger Teamchef holt mit seinen Junioren Gold bei der Kocholympiade

Seit Freitag brennt Olympisches Feuer vor der Stuttgarter Messehalle, und auch drinnen wird es heiß: Dort findet bis zum 7. Februar die Internationale Olympiade der Köche, IKA, statt. Aus 55 Ländern sind Teams und Einzelwettbewerber zu diesem weltweit wichtigsten Berufswettbewerb angereist.

Die deutsche Nationalmannschaft ist mit einem Juniorteam und dem Brandenburger Teamchef Ronny Pietzner dabei. Der Gastrounternehmer, der als Azubi in Kleinmachnow begann, durfte schon als 22-Jähriger in der Nationalmannschaft kochen. Als Teamchef will er seine Leidenschaft für das Kochen weitergeben, um junge Menschen für Berufe in der Gastronomie begeistern.

Am Sonntag müssen beide deutsche Teams in der Disziplin „Restaurant of Nations“ drei Gänge präsentieren, als Erstes sind die Junioren dran. Nach dem Einräumen beginnt um 6.30 Uhr die heiße Phase in der Show-Küche vor Publikum. Das Trainerteam darf jetzt nicht mehr einschreiten, nicht mal Blickkontakt durch die Scheibe ist erlaubt, und Pietzner ist ein Nervenbündel. Aber, Spoiler, es wird die erste Goldmedaille für das Team.

Fans schwingen Fähnchen und singen

Die Vorbereitung dafür begann vor Jahren, das Team trifft sich monatlich zu Trainingswochenenden. Trainer sind Mike Wieser, im Berliner Catering tätig, der Potsdamer Küchenchef Marco Verleih und Paul Neitemeier, der für RB Leipzig kocht. Alle machen das ehrenamtlich, Trainergehälter wie im Sport gibt es hier nicht.

Alle im Team betreiben dieses Hobby in ihrer Freizeit, viele nehmen dafür ihren Urlaub. Fast zwei Wochen dauert der Olympia-Einsatz. In der Dehoga-Akademie in Stuttgart befindet sich das Basislager, wo bis zuletzt geübt wird.

Mit seinem Drei-Gänge-Menü hat das deutsche Jugendteam bei der Kocholympiade Gold geholt. © IKA/Culinary Olympics

Hier wird das Equipment penibel zusammengestellt und dreimal gecheckt, nichts darf vergessen werden, keine noch so kleine Zutat, kein Gerät, wenn es zu den Wettkämpfen geht. Dort muss alles wieder aufgebaut werden. „Wir haben gestern noch eine Platte aus dem Baumarkt geholt und den Anrichte-Tisch umgebaut“, sagt Marco Verleih. „Ich glaube, wir hatten vier Stunden Schlaf.“

Da tut es gut, dass bald Fans anrücken und vor der Glaswand, hinter der hoch konzentriert gearbeitet wird, Fähnchen schwingen und Gesänge anstimmen. „Auf geht’s, Deutschland, auf geht’s“! Nebenan bei Team Norwegen, erfahrungsgemäß starke Konkurrenz, wird mit Kuhschellengeläut angefeuert.

Niemand hat aus Versehen die Ofentür geöffnet

Inzwischen sind auch Juroren unterwegs und schauen mit verschlossenen Mienen auf das Geschehen. „Das sieht alles sehr professionell aus“, sagt Bjarni Gunnar Kristinsson aus Island. Wichtig ist ihm auch ein pfleglicher Umgang mit Ressourcen. „Gut für den Magen und gut für die Umwelt“, so soll es sein.

11.30 Uhr: Die vegetarische Vorspeise ist fertig, Pietzner begutachtet den ersten Teller für die Jury. Alle wissen: Irgendwo im Saal, wo jedermann am Essen teilnehmen kann, sitzen incognito weitere Juroren. Es folgt der Hauptgang, Kalbsrücken mit Kräuterfarce, einem Erbsenkunstwerk, Selleriecreme, Römersalat und einem Miniwindbeutel. Der ist perfekt aufgegangen, niemand hat aus Versehen die Ofentür geöffnet, was laut Trainer durchaus vorkommen kann. Das Dessert ist ein filigraner Traum von Knusper bis Creme. Stundenlange Arbeit in zwei Minuten weggelöffelt.

Die Show im Livestream Die Internationale Olympiade der Köche kann online im Livestream verfolgt werden unter www.olympiade-der-koeche.com. Transparenzhinweis: Der Sohn der Autorin ist Mitglied im Support-Team der Junior-Mannschaft.

Kurz vor 14 Uhr ist alles erledigt. Nach einer emotionalen Umarmung beginnt sofort das Supportteam, die Küche leerzuräumen und zu putzen, die Nationalmannschaft steht mit ihren Rollwagen schon bereit.

Am Dienstag ist für Deutschland die Disziplin „Chef’s Table“ mit einem halben Dutzend verschiedener Speisen dran, am Mittwoch findet für alle Mannschaften die Siegerehrung statt.