Personalnot beim Kinderschutz SPD-Politiker fordert umgehend neue Mitarbeiter für Potsdams Jugendamt

Die Lage im seit Jahren überlasteten Jugendamt Potsdams ist alarmierend. Das stellte der Vorsitzende des Jugendhilfeausschusses, Tiemo Reimann, in einer aktuellen Beschlussvorlage fest, die den PNN vorliegt und am Donnerstag in dem Gremium diskutiert werden soll.

In dem Papier werden gravierende Probleme geschildert: „Die Fallzahlen pro Sozialpädagoge haben ein unhaltbares Niveau von über 60 erreicht.“ Die hohe Arbeitsbelastung habe bereits dazu geführt, dass Mitarbeitende einen Wechsel in Erwägung zögen, sobald sich alternative Jobs finden. Daher müsse die Stadt mindestens 20 zusätzliche Stellen im Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD) sofort besetzen. „Dies wäre das Minimum, um die Arbeitslast auf ein – ansatzweise - angemessenes Niveau zu reduzieren und dem Schutzauftrag des Jugendamts gerecht zu werden.“

Der Stadtverordnete Tiemo Reimann (SPD) © Hendrik Hartung/ Promo

Vor allem müsse die Stadtverwaltung die Lage auch mit anderen Städten vergleichen: „Ein Vergleich der Besetzungsquoten könnte wertvolle Einsichten bieten, wie andere Kommunen ähnliche Herausforderungen meistern und als Orientierung für die strategische Personalplanung dienen.“ Auf die Ergebnisse einer Organisationsuntersuchung, die erst im nächsten Mai erwartet werden, könne man jedenfalls laut Reimann nicht mehr warten.

Die Lage erfordere „umgehendes Handeln“, um weitere Abgänge des Personals zu verhindern. „Es ist alles kein Spaß – es geht um das Wohlergehen und die Sicherheit von Kindern und Jugendlichen.“ Der sensible Kinderschutzbereich im Jugendamt gilt seit Jahren als überlastet und als Großbaustelle für den neuen Jugenddezernenten Walid Hafezi (Grüne).