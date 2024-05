Pilotprojekt am Schlaatz Start für Zusatz-Sperrmülltour steht noch nicht fest

Noch ist unklar, wann die geplanten zusätzlichen Sperrmüll-Abfuhren am Schlaatz beginnen. Wie die Stadt auf Anfrage mitteilte, befinde sich die Umsetzung des Pilotprojekts derzeit noch in der Abstimmung zwischen dem städtischen Wohnungsbauunternehmen Pro Potsdam, der Stadtentsorgung STEP sowie dem Bereich Abfallentsorgung der Landeshauptstadt.

Wie berichtet hatte Potsdams Ordnungsbeigeordnete Brigitte Meier (SPD) Mitte April bei einer Einwohnerversammlung am Schlaatz angekündigt, dass es Planungen für eine wöchentliche Zusatztour zur Abholung von Sperrmüll in dem Stadtteil gebe. Details zur Route und den Details des Projekts wollte die Stadt auf Anfrage noch nicht nennen. „Aktuell befinden sich zwei Varianten in der Prüfung“, sagte Stadtsprecherin Juliane Güldner. „Die Ergebnisse sollen bis Ende Mai vorliegen“, kündigte sie an.