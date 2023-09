Pläne für Kiezbad in Krampnitz Bekommt der Potsdamer Stadtteil ein Badeschiff wie in Treptow?

Nach dem Vorbild des populären Badeschiffes an der Arena in Berlin-Treptow könnte es künftig auch in Krampnitz ein Badeschiff geben. Stadtplanungschef Erik Wolfram konkretisierte am Dienstagabend (26. September) die Pläne für ein Kiezbad im künftigen Stadtteil.

Das Schwimmbad mit fünf 25-Meter-Bahnen würde in der Größe dem Kiezbad am Stern entsprechen, so Wolfram. Der nun vorgesehene Standort am Ufer des Krampnitzsees sei auch aus Groß Glienicke, Satzkorn und Fahrland gut zu erreichen. Denn das Kiezbad sei als Schwimmbad im Norden auch für andere Ortsteile geplant.

Die Planung wird sicherlich kompliziert. Erik Wolfram, Leiter des Stadtplanungsamts

Der Standort befindet sich direkt an der B2 und an einer geplanten Haltestelle der künftigen Straßenbahn. Die dort teilweise bereits versiegelte Fläche sei der einzig mögliche und bereits überprüfte Standort in Ufernähe. „Die Planung wird sicherlich kompliziert“, sagte Wolfram, denn das Areal liege im Landschaftsschutzgebiet.

Am geplanten Standort befindet sich heute bereits eine kleine Marina mit drei Bootsstegen, die in der Studie zum Kiezbad integriert wird. In dem Schwimmbadgebäude seien außerdem ein Bootshaus und ein Multifunktionskiosk mit gastronomischer Einrichtung vorgesehen, sagte Wolfram. In der Studie ist ein weiterer Bootssteg zu sehen, der vom Kiezbad zu einem großen Kahn führt, der zu einem Badeschiff umgebaut wurde. „Wie in Treptow“, sagte Wolfram und verwies auf das beliebte Badeschiff, das dort in der Spree liegt.

So könnte der Uferbereich am Krampnitzsee mit Bootsstegen, Kiezbad (ganz rechts im Bild) und Badeschiff einmal aussehen. © Architekturkommunikation

Eine Illustration zur Studie zeigt das Schiff und den flachen Schwimmbadbau, der den Blick auf den See vom früheren Kasino nicht versperre, so Wolfram, der auch gleich die Erwartungen dämpfte: „Es handelt sich nur um eine Studie.“

Wegen des flachen und schlammigen Uferbereichs im Krampnitzsee hatte der damalige Krampnitz-Projektleiter der Pro Potsdam, Hubert Lakenbrink, bereits 2015 von einem Badeschiff in Krampnitz gesprochen. Er hatte allerdings auch ein städtisches Bad ausgeschlossen. Mittlerweile sind sich die meisten Fraktionen darin einig, dass der Potsdamer Norden ein Schwimmbad erhalten soll. Auch im Bauausschuss überwog die Zustimmung. Ralf Jäkel (Linke) hatte Bedenken wegen der Uferlage.

Allerdings wird es noch dauern, bis die ersten Bahnen im neuen Kiezbad geschwommen werden können. Zunächst solle die Tram nach Krampnitz realisiert werden, sagte Erik Wolfram. Das Kiezbad gehöre zur zweiten Phase der Schaffung des neuen Ortsteils. Der notwendige Bebauungsplan werde erst ab 2028 erarbeitet. Der Uferweg solle 2032/33 fertig sein. Danach könnte das Bad gebaut werden. „Eine Fertigstellung 2035 wäre möglich“, so Wolfram. Ralf Jäkel drängte dagegen auf eine frühere Umsetzung. Angesichts der „Behäbigkeit der Stadtverwaltung“ könne es mit dem Straßenbahnprojekt noch 20 Jahre dauern, das Bad käme dann erst „in Jahrzehnten“, so Jäkels Befürchtung.