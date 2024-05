Platz vor der Potsdamer Biosphäre CDU setzt Gestaltungswettbewerb durch

Für die Fläche zwischen dem Gebäude der Biosphäre und dem Betriebshof des Volksparks soll es einen städtebaulichen Wettbewerb geben. Diesen Antrag der CDU haben die Stadtverordneten jüngst im Hauptausschuss beschlossen, eine Debatte dazu gab es nicht. Auf diesem zentralen Platz des Bornstedter Felds seien unter anderem Gebäude mit Stadtteilfunktionen und ein repräsentativer Eingangsbereich für den Volkspark und das Biosphärengebäude sowie angrenzend Grillplätze vorzusehen, hieß es weiter. Der Wettbewerb sei zusammen mit dem Umbau der Biosphäre zu koordinieren, lautet der Beschlusstext. Wann die Tropenhalle saniert wird, ist aus finanziellen Gründen allerdings noch unklar. So wird noch nach passenden Fördertöpfen gesucht.

Die CDU hatte ihr Ansinnen damit begründet, dass die Anwohner im schnell gewachsenen Bornstedter Feld noch Einrichtungen vermissen, „die zu einem richtigen Kiez gehören“. Dies gelte es jetzt nachzuholen. Im Zentrum des Wohngebietes müsse daher die Gelegenheit genutzt werden, „dem Stadtteil einen echten Charakter zu geben“, so die Union. Der Beschluss im Ausschuss muss nun noch am kommenden Mittwoch in der letzten Stadtverordnetenversammlung vor der Kommunalwahl am 9. Juni bestätigt werden.

Bereits im Sinne der Anwohner versucht die neue kommunale Betreibergesellschaft von Biosphäre und Volkspark zu handeln. So soll ein neuer Biergarten an der Tropenhalle zum Verweilen einladen, sogar mit Indoorspielplatz. Angekündigt für dieses Jahr ist auch eine Getränke- und Snack-Lounge auf dem Dach der Biosphäre. Schon eingerichtet ist im Erdgeschoss der Halle ein Regionalmarkt, ferner kann man das dortige Restaurant im Gegensatz zu früheren Zeiten nun auch ohne Eintrittskarte besuchen.