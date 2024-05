PNN-Serie „Wählerwille“ Gisèle Hasenberg: „Ich wünsche mir, dass Potsdam toleranter wird“

Bis zur Kommunalwahl berichten Wählerinnen und Wähler aus verschiedenen Stadtteilen, ohne Parteimitgliedschaft oder Amt, was sie von der neuen Stadtverordnetenversammlung erwarten. Heute:

Gisèle Hasenberg, 23 Jahre, Studentin, wohnt in Babelsberg

Was muss die neue Stadtverordnetenversammlung als Erstes angehen?

Es müssen mehr Räume geschaffen werden, die Jugendlichen kostenlos zur Verfügung stehen. Die Stadt wundert sich über die Müllansammlungen, die während der abendlichen Runden von jungen Erwachsenen entstehen, aber kümmert sich nicht um ausgebaute Plätze, die größeren Gruppen für ein Beisammensein, ohne andere dabei zu behindern, zur Verfügung stehen.

Logo_PNN_Kommunalwahl-Potsdam 2024 - ONLINE © Tsp

Was ist das wichtigste Problem in Ihrem Kiez?

Es ist unglaublich schwierig, an bezahlbaren Wohnraum zu kommen. Egal, mit wem ich mich darüber unterhalte, es ist immer ein heikles Thema, obwohl es so essenziell wichtig ist. Ich würde mir sehr wünschen, dass sich hier etwas ändert.

Außerdem finde ich es schrecklich, dass man überall besprühte und beschmierte Hauswände sieht. Das ist so schade, und ich kann einfach nicht nachvollziehen, warum so etwas gemacht wird.

Was wünschen Sie sich für die Stadt?

Ich wünsche mir, dass Potsdam toleranter wird und dass jede*r begreift, dass hier kein Platz für Rechtsextremismus ist. Ein größeres Aufeinanderzugehen und sich gegenseitig Zuhören wäre mir wichtig.

Sie wollen auch Teil unserer Wählerwille-Serie werden? Dann senden Sie uns eine E-Mail an potsdam@pnn.de.