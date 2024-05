PNN-Serie „Wählerwille“ Heike Borchardt: „Erhalt von grünen Plätzen und sichere Radwege“

Bis zur Kommunalwahl berichten Wählerinnen und Wähler aus verschiedenen Stadtteilen, ohne Parteimitgliedschaft oder Amt, was sie von der neuen Stadtverordnetenversammlung erwarten. Heute:

Heike Borchardt, 62 Jahre, Leiterin Hospiz- und Palliativberatungsdienst, wohnt in der Templiner Vorstadt

Was muss die neue Stadtverordnetenversammlung zuerst angehen?

Mein Wunsch als eine der Verantwortlichen für den Hospiz- und Palliativberatungsdienst Potsdam wäre es, dass die Stadtverordneten unser Projekt – eine Beratungsstelle für Trauernde, sowie andere soziale Beratungs- und Begleitangebote – weiter finanziell unterstützen. Trauernde Erwachsene, Kinder und Jugendliche werden durch unsere haupt- und ehrenamtlichen Trauerbegleiter*innen in einer persönlichen Krise gestärkt und begleitet.

Was ist das wichtigste Problem in Ihrem Kiez?

Ich lebe in der Templiner Vorstadt, in einem sehr grünen und ruhigen Viertel an den Ravensbergen. Um in unser Viertel hinein- und hinauszufahren, gibt es zwei wesentliche Kreuzungen an der Heinrich-Mann-Allee. Es gibt zu bestimmten Zeiten (zu Schulbeginn …) an diesen beiden Kreuzungen sehr viel Individualverkehr und alle müssen über die Straßenbahnschienen. Hier gibt es aus meiner Sicht noch Potenzial, diese Kreuzungen für alle sicherer zu gestalten.

Was wünschen Sie sich für die Stadt?

Potsdam ist eine sehr lebenswerte Stadt. Ich wünsche mir den Erhalt von grünen Plätzen in der Stadt und sichere Fahrradwege, die neben oder abseits von großen Straßen entlangführen, wie zum Beispiel den sehr gelungenen neuen Uferweg von der Langen Brücke nach Hermannswerder.

