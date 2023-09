Podcast mit Stromspartipps Potsdamer Schulen erhalten Energiesparpreis für innovative Ideen

Für ihren Beitrag für Klimaschutz und Energiesparen hat der Kommunale Immobilien Service (KIS) Potsdamer Schulen am Dienstag mit Prämien in Höhe von 60.000 Euro ausgezeichnet. Gewinner des alljährlich ausgelobten Energiesparprogramms ist das Schulzentrum am Stern, es erhält eine Prämie von rund 6000 Euro.

Den zweiten Platz erreicht die Oberschule Theodor Fontane, prämiert wird dieser mit etwa 5800 Euro. Für den dritten Platz erhält die Karl-Foerster-Schule rund 4300 Euro. Die restlichen Gelder verteilen sich nach Angaben der Stadt auf die anderen 37 Schulen, die teilgenommen haben.

Der Fokus des Energiesparprogramms lag in diesem Jahr auf Strom und erneuerbaren Energien, womit sich die Schulen theoretisch und praktisch befassten. Die Schüler bastelten beim Umwelttag Miniaturmodelle von Windkraftanlagen, gaben in einem Podcast Stromspartipps oder führten Lichtschalterdienste ein.

Es ist beeindruckend, wie Schülerinnen und Schüler aus Potsdamer Schulen auch im Schuljahr 2022/23 wieder mit vielen Aktionen zum Klimaschutz und zum Energiesparen beigetragen haben. Mike Schubert (SPD), Oberbürgermeister von Potsdam

„Es ist beeindruckend, wie Schülerinnen und Schüler aus Potsdamer Schulen auch im Schuljahr 2022/23 wieder mit vielen Aktionen zum Klimaschutz und zum Energiesparen beigetragen haben“, sagte Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) bei der Auszeichnung. Im kommenden Jahr soll es bei dem Programm um das Thema Hitzeschutz gehen.