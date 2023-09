Polizei ermittelt nach Sachschaden Flasche von der Humboldtbrücke auf Fahrgastschiff geworfen

Großer Schreck bei dem Schifffahrts-Event „Havel in Flammen“ am Freitagabend: Eine bisher unbekannte Person hat eine gefüllte 1,5-Liter-Plastikflasche von der Humboldtbrücke auf das Deck eines Fahrgastschiffs der Weissen Flotte geworfen. Das meldete die Polizei am Sonntag.

Allerdings hatten die Fahrgäste Glück. „Personen, die sich zu dieser Zeit an Deck befanden, wurden glücklicherweise nicht verletzt“, hieß es. Allerdings wurde eine Sitzbank beschädigt. Die Tatzeit war gegen 20.20 Uhr. Nun wird wegen gefährlichen Eingriffs in den Schiffsverkehr ermittelt. Bei „Havel in Flammen“ war ein Bootskorso der Weissen Flotte unterwegs.