Polizei ermittelt wegen Raub 20-Jähriger im Nuthepark verletzt und bestohlen

Im Potsdamer Nuthepark ist am Dienstagnachmittag ein Mann im Zuge einer gewaltsamen Auseinandersetzung verletzt und beraubt worden. Das 20 Jahre alte Opfer gab bei der Polizei an, dass ihm sein Handy gestohlen worden sei. Zudem hätten ihn die Täter mit einem gefährlichen Gegenstand verletzt. Nach dem Vorfall hatte der Mann in einem Geschäft im nahegelegenen Hauptbahnhof um Hilfe gebeten.

Polizisten suchten den Nuthepark zwar ab, konnten die Täter aber nicht stellen. Allerdings liegen den Einsatzkräften Hinweise auf die Identität zweier möglicher Tatverdächtiger vor, ebenso zu möglichen Zeugen.

Der 20-Jährige kam zur Behandlung ins Krankenhaus. Die Polizei nahm eine Anzeige wegen einer Raubstraftat auf.

Bereits im Vorjahr war der Nuthepark mehrfach Schauplatz von Schlägereien, auch eine sexuelle Belästigung wurde gemeldet.