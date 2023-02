Polizei gibt Entwarnung Ansprechen von Kindern in Potsdam aufgeklärt

Entwarnung vonseiten der Polizei: Fälle, in denen in der letzten Woche angeblich Kinder auf der Straße angesprochen wurden, haben sich als harmlos herausgestellt. Es hatte vermehrt Hinweise dazu gegeben, dass sich solche Situationen in der vergangenen Woche in Babelsberg ereignet hätten. Die Polizei hatte den Halter eines beschriebenen Fahrzeugs ausfindig gemacht, dieser stellte sich jedoch als Großvater einer Schülerin heraus, der sein Enkelkind von der Schule abgeholt hatte.

In einem weiteren Fall mit einem anderen Kind handelte es sich um eine Bekannte, die das Kind nach Hause gefahren hatte. „Eine Gefahr für die Kinder bestand zu keinem Zeitpunkt“, so die Polizei. Auch die Schulen wurden darüber informiert.

Die Polizei betont, dass jede Meldung zum Ansprechen von Kindern sehr ernst genommen und intensiv geprüft werde. Wenn Kinder durch Fremde angesprochen oder zum Mitkommen aufgefordert werden, sollte dies immer direkt der Polizei gemeldet werden. Verbreitung von Vermutungen in den sozialen Medien schaffe jedoch Verunsicherung.

Zur Startseite