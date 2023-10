Polizei bewacht Rechtsextremisten Protest gegen Treffen der Jungen Alternative in Potsdamer Gaststätte

Im Zuge einer Veranstaltung der vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuften AfD-Jugendorganisation Junge Alternative (JA) hat es am Donnerstagabend einen größeren Polizeieinsatz in der Mittelstraße im Holländischen Viertel in Potsdam gegeben. Das bestätigte ein Polizeisprecher auf Anfrage: „Nach ersten Erkenntnissen war nicht auszuschließen, dass es zu Störungen einer Veranstaltung in geschlossenen Räumen kommen könnte.“