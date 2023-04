Polizei muss zweimal eingreifen Schlägereien unter Alkoholeinfluss in Potsdam

Zu zwei Schlägereien unter Alkoholeinfluss ist die Polizei nach eigenen Angaben am Sonntag gerufen worden. Mehrere junge Männer prügelten sich am Sonntag gegen 2 Uhr vor einer Bar in der Charlottenstraße. Die Polizei nahm in der Nähe zwei 19 und 20 Jahre alte Potsdamer in Gewahrsam, die knapp 2,7 und 1,4 Promille intus hatten. Einer der beiden schlug einer Polizistin auf den Arm, der Mann wurde am Boden fixiert. Beide wurden zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen.

Zuvor hatte die Polizei gegen 22 Uhr schon am Rummelfest im Lustgarten für Ordnung sorgen müssen. Dort hatten Zeugen gemeldet, dass zwei Besucher andere Gäste anpöbeln. Zivile Einsatzkräfte kamen laut Polizei zum Einsatz. Einer der beiden, ein 40 Jahre alter Mann aus Werder (Havel), sei dabei zunehmend aggressiver geworden und habe die Beamten beleidigt und Widerstand geleistet. Er wurde in Gewahrsam genommen. Er hatte 1,89 Promille intus. Zudem wurde er positiv auf Kokain getestet.