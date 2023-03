Polizei sucht Betrüger Mit gestohlenen Bankdaten Handy gekauft

Mit den Bildern einer Überwachungskamera aus dem Potsdamer Stern-Center sucht die Polizei nach einem Mann, der im vergangenen Sommer mit gestohlenen Bankdaten ein Handy gekauft haben soll. Nach Angaben der Polizei rief der Mann am 11. Juli 2022 eine Frau an und gab sich als Mitarbeiter der Sparkasse aus. Er gab vor, ein Update ihres Online-Banking-Zugangs vornehmen zu müssen. Sie glaubte dem und gab einen Bankauftrag frei. So gelangte der Täter an die Zugangsdaten zu ihrem Bankkonto.

Weiteres Bild aus der Überwachungskamera. © Polizeidirektion West

Die Polizei geht davon aus, dass er sich mit diesen Informationen eine digitale Kopie der Bankkarte erstellte und diese am selben Tag gegen 16.34 in der Mediamarkt-Filiale des Stern-Centers nutzte, um für mehr als 1200 Euro ein Handy zu kaufen. Die Überwachungskamera zeigt diesen Vorgang. Die Polizei bittet nun um Hinweise zur Identität oder dem Aufenthaltsort des Tatverdächtigen. Auch ähnliche Taten können unter Tel.: (0331) 5508-0 oder per Online-Hinweis gemeldet werden.

Zur Startseite