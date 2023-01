Polizei sucht Brandstifter Balkon am Schlaatz geht in Flammen auf

Nach einem Balkonbrand im Wohngebiet am Schlaatz ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung. Das teilte die Behörde am Montag mit. Demnach hatten Zeugen am Sonntagmittag bemerkt, dass ein Balkon im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Alten Zauche in Brand geraten war. Sie alarmierten die Polizei und die Feuerwehr. Den Einsatzkräften gelang es, das Feuer zu löschen, ohne dass es auf die Wohnung übergriff.

Wie es hieß, seien aus bislang unbekannter Ursache auf dem Balkon gelagerte Gegenstände in Brand geraten. Für den Einsatz musste die Fahrbahn vor dem Haus kurzzeitig gesperrt werden. Die Wohnung, zu der der Balkon gehört, blieb bewohnbar. Die Kriminalpolizei habe die weiteren Ermittlungen übernommen. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens konnten laut Polizei noch keine Angaben gemacht werden.

