Polizei sucht nach Tätern Mehrere Autodiebstähle im Potsdamer Süden

Nach einer Serie von Autodiebstählen innerhalb von nur einer Nacht ermittelt die Polizei. Die Behörde teilte am Freitag mit, in der Nacht vom Mittwoch zum Donnerstag seien in den Potsdamer Wohngebieten Stern, Drewitz und Kirchsteigfeld gleich vier Fahrzeuge entwendet worden. „An den unterschiedlichen Tatorten fanden die jeweiligen Besitzer die Abstellplätze ihrer Fahrzeuge morgens leer vor“, hieß es.

Offenbar ging es den Dieben um Autos von japanischen Herstellern. Denn gestohlen wurden nach Polizeiangaben zwei Nissan X-Trail, ein Nissan Qashqai und ein Honda Civic. „Die Schadenshöhe lag jeweils im fünfstelligen Bereich“, so die Polizei. Nun werden Zeugen gesucht. Denn Hinweise zu Tätern und dazu, wie sie an die Fahrzeuge gekommen sind, liegen laut Polizei bisher nicht vor. Die Fahrzeuge wurden allesamt zur Fahndung ausgeschrieben.

