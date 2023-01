Polizei sucht Räuber Maskierte Täter überfallen Supermarkt im Kirchsteigfeld

Die Potsdamer Polizei sucht nach den Tätern, die am vergangenen Freitagabend einen Supermarkt am Kirchsteigfeld überfallen haben. Am Montag teilten die Ermittler mit, dass die Mitarbeiter des Geschäfts in der Anni-von-Gottberg-Straße gegen 22.15 Uhr gerade den für sie reservierten Ausgang nutzen wollten, als zwei maskierte Männer den Weg versperrten. Die Täter hätten insgesamt drei Mitarbeiter bedroht und sie mit einem „waffenähnlichen Gegenstand“ gezwungen, zurück in den Markt zu gehen. „Dort forderten sie die Herausgabe der Tageseinnahmen“, sagte ein Polizeisprecher.

Die eingeschüchterten Mitarbeiter seien auf die Forderung eingegangen, hieß es weiter. Danach flüchteten die Räuber unerkannt. „Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zum Ergreifen der beiden Täter“, so die Polizei. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen wegen des Raubüberfalls übernommen. Weitere Details zu den Räubern oder zur Höhe der Beute nannte die Behörde zunächst nicht.

