Polizei sucht Zeugen 13-Jähriger in Potsdam von Jugendlichen ausgeraubt

Ein 13-Jähriger ist am Mittwochabend in der Potsdamer Innenstadt von einer Gruppe Jugendlicher beraubt worden. Die fünf Verdächtigen hatten den Teenager am Platz der Einheit nach Angaben der Polizei erst umringt und aufgefordert, ihnen Geld zu geben.

Der 13-Jährige übergab den Jugendlichen eine geringe Menge Bargeld, nachdem sie seine Kleidung und seine Tasche durchsucht hatten. Im Anschluss verließen die Täter, die geschätzt zwischen 13 und 18 Jahren alt waren, den Platz der Einheit. Die Eltern des beraubten Teenagers verständigten die Polizei, die wegen des Verdachts der räuberischen Erpressung ermittelt.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder zu möglichen Tatverdächtigen geben können, sich bei der Polizeiinspektion Potsdam telefonisch unter der Rufnummer (0331) 5508-0 zu melden.