Polizeibericht für Potsdam Auto am Zentrum-Ost angezündet

Wegen zwei schwereren Fällen von Brandstiftung und Vandalismus ist die Potsdamer Polizei am Wochenende alarmiert worden. Ein Zeuge bemerkte am Samstagmorgen gegen 5 Uhr, dass ein Auto in einer frei zugänglichen Tiefgarage am Humboldtring im Zentrum-Ost brannte. Laut Polizei hatten unbekannte Täter ein Fenster des Fahrzeugs eingeschlagen und es in Brand gesetzt. Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen, nun wird ermittelt.

Bereits am Freitagabend hatten Zeugen die Polizei gegen 18.15 Uhr gerufen, weil rund 30 Jugendliche auf eine Telefonsäule in der Friedrich-Ebert-Straße eingetreten haben sollen. Vor Ort wurden laut Polizei noch zwölf Verdächtige im Alter von 15 bis 41 Jahren erwischt. Sie erhielten Platzverweise oder wurden ihren gesetzlichen Vertretern übergeben. An der Säule entstand kein Schaden. Nun wird wegen Landfriedensbruchs ermittelt.

Zur Startseite