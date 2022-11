Polizeibericht für Potsdam Betrunkener Unfallfahrer und viele Diebstähle

Ein erheblich alkoholisierter Autofahrer hat am Dienstag einen Auffahrunfall in der Amundsenstraße verursacht. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, fuhr der 65-jährige Mercedes-Fahrer gegen 11.30 Uhr heftig auf einen an einer Ampel auf Grün wartenden Kia auf. Als der Kia-Fahrer den Mann ansprach, bemerkte er Alkoholgeruch. Bei einem von Polizisten durchgeführten Atemtest pustete der Unfallfahrer sich auf 2,6 Promille.

Sein Führerschein wurde sichergestellt, eine Blutprobe wurde angeordnet. Die Polizei beziffert den Gesamtschaden auf mehrere tausend Euro. Der Mercedes war nicht mehr fahrtüchtig und musste abgeschleppt werden.

Transporter, Fiat und Diesel gestohlen

Außerdem waren am vergangenen Wochenende an mehreren Orten im Stadtgebiet Diebe unterwegs. Laut Polizei verschwand in der Teltower Vorstadt ein Kleintransporter Fiat Ducato und am Schlaatz ein Ford Kuga. Beide Farhzeuge wurden zur Fahndung ausgeschrieben.

In Zentrum-Ost brachen Unbekannte zudem an einem parkenden Lkw den Tankdeckel auf und stahlen Diesel in größerer Menge sowie Autozubehör, unter anderem zur Ladungssicherung.

Kupferkabel und Werkzeug von Baustellen geklaut

Beim Einbruch auf eine Baustelle im Stadtteil Stern haben Diebe 200 Kilogramm Kupferkabel gestohlen. Die Polizei beziffert den Schaden auf mehrere hundert Euro. Auf einer zweiten Baustelle für ein Einfamilienhaus in Babelsberg entwendeten Unbekannte Werkzeug und Material im vierstelligen Bereich.

Zur Startseite