Polizeibericht für Potsdam Diebe bestehlen Senioren

Bisher unbekannte Diebe haben in der Brandenburger Vorstadt Senioren bestohlen. Die Polizei teilte mit, am Mittwoch habe zwischen 11 und 11.30 Uhr ein unbekannter Mann bei den Rentnern geklingelt - und ihnen erklärt, dass er im Auftrag einer Sanitärfirma nach einer Havarie im Nachbarhaus an den Wasserleitungen arbeiten müsse. Dann habe er in Anwesenheit der Senioren „vermeintliche Prüfhandlungen“ im Bad durchgeführt.

In der Zeit gelangten mutmaßliche Komplizen in die Wohnung und stahlen Bargeld, EC-Karten und Schmuck. Der genaue Tatablauf wird noch ermittelt. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro beziffert.

