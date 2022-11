Polizeibericht für Potsdam Nachbarin im Streit verletzt

Ein Streit zwischen zwei Nachbarinnen in Drewitz ist am Mittwochmorgen so eskaliert, dass eine der beiden Frauen verletzt ins Krankenhaus musste. Die beiden Frauen, die nach Angaben der Polizei schon seit Längerem nicht gut aufeinander zu sprechen waren, trafen sich im Fahrstuhl des Mehrfamilienhauses, in dem beide wohnen.

Rangelei im Fahrstuhl

Eine der Nachbarinnen griff nach einem Werkzeug und versuchte, die andere Frau damit zu schlagen. Diese wehrte sich und schubste die Angreiferin. Die Frau stürzte und stieß sich den Kopf an der Aufzugwand. Sie verletzte sich und wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei nahm Strafanzeigen gegen beide Frauen wegen wechselseitiger Körperverletzung auf.

