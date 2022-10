Polizeibericht für Potsdam Randalierer in der Innenstadt, Betrunkener auf Scooter

Zu einer Schlägerei mit gut 20 Beteiligten ist es nach Polizeiangaben Samstag gegen Mitternacht am Platz der Einheit gekommen. Eine Gruppe junger Männer sei durch die Innenstadt gelaufen und habe dabei mit Bierflaschen um sich geworfen. Eine weitere Gruppe habe die Personen „auf diese Unart angesprochen“, woraufhin sich die Schlägerei entwickelte, so die Polizei. Eine Zeugin habe die Beamten alarmiert. Als sie jedoch vor Ort eintrafen, seien nur noch vier der Beteiligten anzutreffen gewesen. Zwei von ihnen mussten mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.

Mit 2,41 Promille Alkohol im Blut war ein 26-Jähriger am Sonntagmorgen gegen 6.30 Uhr auf einem E-Scooter in Potsdam unterwegs. Die Polizei hielt den Mann am Platz der Einheit an, er musste zur Blutprobe. Gegen ihn wurde Strafanzeige gestellt, nach Hause musste er zu Fuß gehen.

Ebenfalls betrunken, aber mit einem Fahrrad war ein 39-Jähriger unterwegs, der am Sonntag kurz nach Mitternacht in der Leipziger Straße wegen seiner auffälligen Fahrweise von Polizeibeamten kontrolliert wurde. Eine Blutprobe ergab 2,27 Promille Alkohol, den Mann erwartet ein Strafverfahren.

Ein BMW-Motorrad haben unbekannte Täter Montag Früh gegen 2.15 Uhr in der Franz-Mehring-Straße in Babelsberg entwendet. Ein Nachbar des Motorradbesitzers war durch eine Alarmanlage aufgewacht und sah dann, wie die Diebe das Motorrad in einen hellen Kleintransporter luden und wegfuhren. Trotz sofortiger Fahndung der Polizei konnte der Transporter nicht gefunden werden.

