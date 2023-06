Polizeibericht Streit zwischen zwei Männern endet in Gewahrsam

Kurz nach Mitternacht wurde eine Polizeistreife am Montag an einer Straßenkreuzung in der Innenstadt auf einen Streit zwischen einem 19-Jährigen und einem 21-Jährigen aufmerksam. Vorausgegangen war offenbar eine strittige Situation im Straßenverkehr, teilte die Polizeidirektion West mit. Beide Personen waren der Polizei bereits bekannt.

Die heftige verbale Auseinandersetzung drohte zu eskalieren. Die Beamten versuchten zu schlichten und erteilten dem 21-Jährigen einen Platzverweis, um die Streithähne zu trennen. Der Mann kam dem Platzverweis jedoch nur kurzzeitig nach und kehrte zurück, verhielt sich dabei immer noch aggressiv. Die Polizeibeamten wiesen auf den Platzverweis hin und drohten Zwangsmittel an. Weil der Mann darauf nicht reagiert habe, wurde er in Gewahrsam genommen.

„Bei der notwendigen Fesselung des aggressiven Störers leistete er Widerstand und ein Beamter wurde leicht verletzt, blieb aber dienstfähig“, heißt es im Polizeibericht. In der Folge seien mehrere Anzeigen gegen den 21-Jährigen aufgenommen worden.