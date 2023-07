Polizeieinsatz in Potsdamer Innenstadt Mehrere Verletzte bei Auseinandersetzung in der Burgstraße

Eine Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen hat am Freitagnachmittag zu einem größeren Polizeieinsatz in der Potsdamer Innenstadt geführt. Wie die Polizei den PNN auf Nachfrage mitteilte, waren mehrere Personen in den Streit in der Burgstraße verwickelt.

Laut Angaben von Zeugen gibt es mehrere Verletzte. Demnach kam eine Person mit einer Stichverletzung ins Krankenhaus. Die Auseinandersetzung ereignete sich im Bereich von Wohnblöcken nahe der Alten Fahrt. Der Einsatz lief am Freitagnachmittag noch.