Polizeieinsätze im Potsdamer Süden Ermittlungen nach großer Schlägerei und versuchtem Raub

Wegen Gewaltdelikten ist die Polizei am Sonntag zweimal in die Potsdamer Plattenbaugebiete ausgerückt. So meldeten Zeugen am Sonntagabend gegen 21.45 Uhr eine Schlägerei mit mehreren Personen in der Konrad-Wolf-Allee in Drewitz. Als die Polizei vor Ort eintraf, fanden die Beamten noch einen 37 Jahre alten Mann, der angegriffen und leicht verletzt worden war – und einen 16-jährigen Tatverdächtigen.

Laut Polizei sei es auch zunächst noch ungeklärten Gründen zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen, die dann eskalierte. Nun wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Schon am Sonntagnachmittag gegen 16.15 Uhr war die Polizei wegen eines versuchten Raubes in den Otto-Hahn-Ring, Am Stern, geschickt worden. Eine 34-jährige Frau berichtete den Beamten dort, dass ihr ein unbekannter Mann entgegenkam und versucht habe, ihr das Handy aus der Hand zu schlagen. „Daraufhin kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung.“ Anschließend flüchtete der Mann ohne Beute. Die leicht verletzte Frau, die einen Schock erlitt, wurde vor Ort behandelt. Eine Suche nach dem Täter verlief zunächst erfolglos.