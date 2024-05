Polizisten in Potsdam angegriffen Mann erst ohne Fahrschein unterwegs, jetzt in Haft

Nachdem ein Mann am Freitagmorgen in der Potsdamer Innenstadt ohne Fahrschein in einer Tram erwischt wurde, befindet sich die Person nun in Haft. Bei der Überprüfung der Personalien des Mannes hatte sich herausgestellt, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorlag. Das teilte die Polizei am Sonntag mit.

Polizisten waren zur Tram geeilt, da ein Mitarbeiter des Verkehrsbetriebs in Potsdam um Unterstützung im Umgang mit dem Fahrgast gebeten hatte. Als die Beamten den Haftbefehl vollstrecken wollten, unternahm der Mann einen Fluchtversuch. Zudem schlug er auf die Beamten ein.

Daraufhin fixierten die Polizisten den Angreifer. Eine Strafanzeige wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte wurde aufgenommen. Im Anschluss kam die Person in eine Justizvollzugsanstalt.