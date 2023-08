Pop-up-Bibliothek Bücher-Fahrrad macht Station im Vokspark

Die Stadt- und Landesbibliothek Potsdam ist am Donnerstag auf Tour. Das große Lastenrad der Bibliothek, die am Platz der Einheit im Bildungsforum zu finden ist, wird gefüllt mit allerhand Büchern in den Volkspark Potsdam fahren. Dort steht das Rad dann von 14 bis 17 Uhr am Wasserspielplatz im Park. Leserinnen und Leser können sich direkt vor Ort anmelden und Bücher in der Pop-up-Bibliothek ausleihen.