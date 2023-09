Postdam feiert „Affe, Schaf und Känguru“ und Bornimer Herbstfest

Am Sonnabend lädt der Verein Brandenburger Vorstadt nach vier Jahren Pause ab 14 Uhr zur Neuauflage von „Affe, Schaf und Känguru“ in seinen Stadtteil ein. Vereine, Schulen, Kitas, Organisationen und lokale Initiativen präsentieren rund um den Doktor-Rudolf-Tschäpe-Platz ihre Arbeit. An Marktständen kann gebastelt, gespielt, getrunken und gegessen werden.

Das Bühnenprogramm von 14 bis 22 Uhr wird von ehrenamtlichen Darbietungen und professionellen Bands bestritten. Das Fest wird von der Landeshauptstadt, der Pro Potsdam sowie der Mittelbrandenburgischen Sparkasse (MBS) gefördert. Partner bei der Realisierung des Festes sind die Evangelische Erlöserkirchengemeinde und das Stadtteilnetzwerk Potsdam West.

Etwas mehr als vier Kilometer entfernt startet um 14 Uhr auf der Festwiese Pannenbergstraße das 32. Bornimer Herbstfest. Auf die Besucher warten dort bis 22 Uhr unter anderem ein Flohmarkt, Mitmachangebote von Bornimer Vereinen, Schule, Kitas und Anwohnern sowie eine große Tombola. Musikalischer Hauptact der Bühnenshows ist die Berliner Party-Band VolxRoxx. Sie spielt ab 20 Uhr. Das komplette Programm kann auf der Internetseite bürgerhaus-bornim.de nachgelesen werden.