Postdamer Bäder Neue Karte für Familien mit vielen Kindern

Voraussichtlich am 1. März starten die Bäderbetriebe probeweise ein neues Familienticket für Eltern mit mehr als drei Kindern. Das kündigte Bäderchefin Ute Sello jetzt im Bildungsausschuss an. Damit wird eine von den Stadtverordneten auf Linke-Initiative beschlossene Idee umgesetzt, dass Eltern mit mehr als vier Kindern soviel zahlen sollen wie Kleingruppen bis zu fünf Personen.

Das neue System klingt allerdings umständlich: Damit an der Kasse - gerade in der blu-Schwimmhalle am Brauhausberg - sich nicht alle Familienmitglieder umständlich ausweisen müssen, hat sich die Bäderlandschaft eine sogenannte Mehrkindkarte ausgedacht. Um diese zu bekommen, sollen sich Familien telefonisch ein Termin vereinbaren, um sich dann im blu oder im Kiezbad am Stern die Karte aushändigen zu lassen, die dann stets als Nachweis an der Kasse dient.

„Das wird in der Woche sein, nicht an den Wochenenden“, sagte ein Sprecher der Bäderlandschaft auf Anfrage. Denn: „Ein spontaner Erwerb einer Bäder-Mehrkindkarte geht nur, wenn gerade mehrere Kassierer da sind und kein Betrieb ist.“ Sonst würden Warteschlangen entstehen.

Der Sprecher sagte, man müsse allerdings noch einige Datenschutz- und rechtliche Aspekte klären. Eine Online-Lösung sei wegen des Datenschutzes nicht machbar. Auf der Internetseite und auf einem separaten Flyer wolle man den genauen Prozess erklären, kündigte er an.