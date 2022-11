Potsdamer Kiezbad öffnet am Montag Mit neuer Rutsche am Kinderbecken

Das Kiezbad am Stern wird wie geplant am kommenden Montag (7. November) wieder öffnen. Das sagte Stefan Klotz, Sprecher der Stadtwerke-Tochter Bäderlandschaft, am Mittwoch auf PNN-Anfrage. Kleine Badegäste können sich dann auch auf eine neue Rutsche am kleinen Lehrbecken freuen. Das hatte bei der Neueröffnung im Februar wegen Lieferschwierigkeiten noch gefehlt. Nun habe die Rutsche aber ausgetauscht werden können, erklärte der Sprecher. Die Öffnungszeiten des Schwimmbades blieben unverändert.

Das Kiezbad war seit den Sommerferien geschlossen. Vor dem Hintergrund der Energiekrise und zur Abwendung einer möglichen Gasmangellage im Winter hatten sich Stadt und Stadtwerke davon eine Energieeinsparung erhofft. Die Sportbeigeordnete Noosha Aubel (parteilos) hatte die Ersparnis auf jährlich 870 Megawattstunden Fernwärme und Strom beziffert. Schwimmkurse und das Schulschwimmen waren seitdem in das zentral gelegene Schwimmbad blu verlegt worden.

An der Schließung hatte es scharfe Kritik von Linke, CDU und die Andere gegeben

Die Schließung war aber auf scharfe Kritik bei den Stadtverordneten gestoßen. Der Hauptausschuss der Stadtverordnetenversammlung kippte die Entscheidung im September wieder - maßgeblich auf Betreiben der damals noch einigen Linke-Fraktion. Unterstützung kam auch von der CDU und Die Andere. SPD und Grüne stimmten gegen die Wiederöffnung.

Das Bad im Potsdamer Süden war erst im Februar nach rund zweijähriger Sanierung wieder eröffnet worden. In beiden Potsdamer Schwimmbädern wurde aus Energiespargründen seit Juli die Wassertemperatur abgesenkt.

