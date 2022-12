Potsdam bekennt Farbe Anti-Rechtsbündnis hat neue Führungsstruktur

Das parteiübergreifende Bündnis „Potsdam bekennt Farbe“ hat eine neue Organisations- und Kommunikationsstruktur. Damit reagiere man auf die wachsende Anzahl an Bündnismitgliedern und neue gesellschaftliche Herausforderungen teilte die Stadtverwaltung jetzt mit. So werde man nun von einem Lenkungsgremium unterstützt, in dem Mitglieder des Bündnisses organisiert sind. Neben dem Bündnisvorsitzenden und Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) sind zwei Sprecher des Lenkungsgremiums installiert: Das sind Anne Pichler vom Stadtsportbund und Jirka Witschak von der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft Tolerantes Brandenburg (Katte e.V.).

Weitere Mitglieder des Lenkungsgremiums sind unter anderem Jala El Jazairi vom Migrantenbeirat, Dirk Harder von der Potsdamer Arbeiterwohlfahrt und Christian Träger vom Stadtjugendring. Die Mitglieder seien bei einer Sitzung Anfang Dezember gewählt worden, die Amtszeit beträgt zwei Jahre. In dem Bündnis, dass vor allem durch Demos gegen Rechtsextremisten bekannt geworden ist, sind mehr als 50 Institutionen organisiert - unter anderem die Stadtwerke, die Polizeiinspektion, die Potsdamer Tafel oder der Fanfarenzug.

