Potsdam feiert – und genießt Musik auf sechs Bühnen, großer Regionalmarkt, kulinarische Köstlichkeiten

Den schlechten Wetteraussichten zum Trotz: Am Samstag wird in Potsdams Innenstadt gefeiert. Die „Genussstadt – Stadt der Sinne“ öffnet ihre Pforten, zugleich der Auftakt der neuen Veranstaltungsreihe „Potsdamer Erlebnisräume“. Dafür wird auch der Klosterkeller in der Friedrich-Ebert-Straße kurzzeitig wiederbelebt.

Von 15 Uhr bis Mitternacht findet in der Friedrich-Ebert-Straße zwischen Brandenburger Straße und Nauener Tor sowie im Holländischen Viertel ein Regionalmarkt statt. 27 Händler und Erzeuger bieten ihre Produkte an. Ob Süßes, Saures, Gegrilltes oder Gebackenes: Besucherinnen und Besucher erwartet eine große kulinarische Vielfalt.

Ab 16 Uhr wird es musikalisch. Insgesamt sechs Bühnen werden bespielt. Am Nauener Tor trifft sich um 17 Uhr die Salsa-Gemeinde zum Tanz, zudem treten Acts wie Laguna Hotel, Wüstengroove, Sidney Busby, das Pulsar Trio, can’t spell kwu oder TOR11 auf. Auch die AIDS-Hilfe Potsdam und die Björn-Schulz-Stiftung, die lebensverkürzend erkrankte Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene begleitet, sind auf dem Fest vertreten.

Fest sorgt für Verkehrseinschränkungen

Während der Veranstaltung wird der Tramverkehr bis 1 Uhr unterbrochen. Die letzte Tram fährt am Samstag um 15.44 Uhr ab der Haltestelle Nauener Tor durch das Areal. Ersatzweise umfahren Busse das Fest. Die Nachtlinien N15 und N17 verkehren ab 2.30 Uhr wieder wie gewohnt. Geschäfte und Gastronomie im Veranstaltungsbereich können bis 1 Uhr öffnen.

Im Laufe des Tages wird mit bis zu 20.000 Gästen gerechnet. „Alle Händler freuen sich darauf“, sagte Jörn Rohde vom Hafthorn. Das Fest schließt an die Erlebnisnacht an, die zuletzt 2019 stattfand und die es vorerst nicht mehr geben wird. Die Schirmherrschaft hat Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) übernommen. Die neue Veranstaltungsreihe geht auf die Initiative von Potsdamer Händlern und Gastronomen sowie Unterstützung der Eventagentur P3 Projekt zurück.

Alle Informationen zu der Veranstaltung finden Sie hier: potsdamer-erlebnisraeume.de.