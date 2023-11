Potsdam ganz in Weiß Hier wird Schnee geräumt, da wird gerodelt

Wintereinbruch in Potsdam: In der Landeshauptstadt fällt seit Montag kontinuierlich Schnee, weshalb der Winterdienst der Potsdamer Stadtreinigung (Step) seitdem fast rund um die Uhr im Einsatz ist. „Jeweils nach Mitternacht beginnend wurden und werden Brücken, Straßen und Radwege geräumt, dann zusätzlich Kreuzungen und Gehwege. Durch den dauerhaften Schneefall wurden geräumte Bereiche teilweise wieder weiß“, heißt es in einer Pressemitteilung der Potsdamer Stadtwerke.