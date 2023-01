Potsdam geht wieder online Ab Montag wieder Mails ans Rathaus möglich

Die nach einem Cyber-Angriff vom Internet abgeklemmte Stadtverwaltung geht ab der kommenden Woche schrittweise wieder online. Das teilte die Stadtverwaltung am Donnerstag mit. So werde das Rathaus ab nächsten Montag wieder per E-Mail erreichbar sein.

Der Bürgerservice der Landeshauptstadt sowie andere Dienstleistungen seien zunächst aber nur eingeschränkt nutzbar, hieß es weiter. Ab dem 23. Januar sollen diese sogenannten Fachverfahren nach und nach wieder möglich gemacht werden.

Die Stadt hatte am 29. Dezember die Internet-Leitung gekappt - nachdem Sicherheitsbehörden vor einem unmittelbar bevorstehenden Angriff auf die IT-Strukturen und Daten gewarnt hatten. Seitdem sind viele Bürgerdienstleistungen nur noch eingeschränkt verfügbar.

