Potsdam Heute, 12. Mai 2023 Besetzte Bäume, umkämpfte Räume

Potsdam hat seine erste Baumbesetzung: Am Uni-Campus Golm protestieren Studierende und Mitarbeitende gegen die am Mittwoch begonnene Abholzung einer Fläche, auf der das Studentenwerk ein neues Wohnheim bauen will. Das Studentenwerk verteidigt die Pläne, verweist auf die Ausnahmegenehmigung für die Fällungen und Ausgleichspflanzungen - die allerdings im Havelland und in Berlin-Mahlsdorf vorgenommen werden.

Geoökologie-Student Jakob Drews ist einer der Protestierenden in Golm. © Ottmar Winter PNN

Der Golmer Protest zeigt: Das bislang weitgehend geräuschlose Weiter-So in Potsdam trotz des nun schon fast vier Jahre alten Klimanotstandsbeschlusses in der Stadtverordnetenversammlung, der jenseits des Symbolcharakters wenig Folgen hat, wird nicht mehr klaglos hingenommen. Fällungen gerade von Altbäumen sind in einer Zeit, in der Potsdam nach etlichen Dürresommern ohnehin vor erheblichen Verlusten im Baumbestand steht, kaum mehr vermittelbar. Mit der Klimakrise verschieben sich die Prioritäten in der öffentlichen Wahrnehmung - das kann durchaus auch als Erfolg von Fridays for Future & Co verbucht werden. Das Studentenwerk lädt am heutigen Freitag zum Austausch vor Ort ein. Mein Kollege Klaus-Dieter Grote wird weiter berichten.

Auch in Potsdams Innenstadt ist Widerstand zu erwarten - gegen den geplanten und mehrfach von den Stadtverordneten bestätigten Abriss des Staudenhofs, für dessen Erhalt sich etliche namhafte Potsdamer - auch Hans Joachim Schellnhuber, der Gründer des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK) - vergeblich eingesetzt haben. Ein dreitägiges Klimacamp beginnt heute Nachmittag, für das Wochenende ist unter anderem ein 24-Stunden-Lauf um den DDR-Wohnblock geplant.

Lieber langsam gehen im Nedlitzer Holz

Es gibt auch Erfolge in Sachen Klimaschutz zu vermelden - in kleinen Schritten: Die Baumpflanzinitiative Woods Up will in diesem Jahr zwei sogenannte „Tiny Forests“ nahe dem Park Babelsberg pflanzen. Dort sind die Miniwäldchen zwar nicht so wirksam fürs Stadtklima wie sie es in versiegelten Beton-Quartieren sein könnten, aber ein Anfang ist gemacht - und Nachfolgeprojekte nicht ausgeschlossen.

Lieber ganz langsam angehen lassen sollten Sie es derzeit im Nedlitzer Holz: Dort macht ein angriffslustiger Mäusebussard nahe der Amundsenstraße joggenden Zeitgenossen das Leben schwer. Das brütende Tier identifiziert schnell laufende Sportler als Gefahr für den eigenen Nachwuchs und fliegt schonmal Scheinangriffe, wie die Stadtverwaltung mitgeteilt hat. Wie man sich sinnvollerweise verhält, um keine unangenehmen Verletzungen am Kopf davonzutragen, hat mein Kollege Kay Grimmer hier aufgeschrieben.

