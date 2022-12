Potsdam Heute, 16. Dezember 2022 Adventsdiäten, Garnisonkirche und eine mögliche Ministerpräsidentin

Guten Morgen,



mal Hand an die Hüfte: Wie sieht es aus mit Ihrem adventlichen Kalorienkonto? Ein von süßen Lebkuchen geformter Rettungsring kann in diesen Krisenzeiten doch nur von Vorteil sein. Oder denken Sie etwa jetzt schon an die Diäten im neuen Jahr? Unsere Politiker tun das, allerdings - eine wissenschaftliche Sensation - mit einer Diät, mit der man automatisch zunimmt. Gestern hat der Landtag den Weg dafür freigemacht, dass nach zwei Jahren Corona-Schmalhans die Diäten der Brandenburger Abgeordneten zum nächsten Jahr wieder steigen. Die Grund- und die Aufwandsentschädigung nehmen zum 1. Januar nach einer automatischen Regelung von insgesamt rund 8608 Euro auf knapp 8904 Euro im Monat zu.

Die oppositionelle Linksfraktion scheiterte mit der Forderung, die Erhöhung erneut auszusetzen. Linksfraktionschef Sebastian Walter kritisierte, dass die rot-schwarz-grüne Koalition in der größten Krise des Landes - mit der Erklärung einer Notlage ebnete der Landtag am Donnerstag gleichzeitig den Weg für ein milliardenschweres Hilfspaket in der Energiekrise - die Diätenerhöhung wieder anfahren lässt. Das sei angesichts der finanziellen Belastungen für die Brandenburger nicht vermittelbar, so Walter.

Mein Vorschlag, um zu beweisen, dass das nicht nur reine Schaufensterpolitik der Opposition ist: Alle Abgeordneten, die gegen die Diätenerhöhung waren, spenden ihr Plus karitativen Einrichtungen.



Wie man die Werbetrommel rührt, hätten sich die Abgeordneten schließlich direkt vor Beginn der Sitzung abschauen können. Ein Drummer spielte gestern Schlagzeug im Parlament. Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke, die auch Präsidentin des Landesmusikrats Brandenburg ist, stellte das Instrument des Jahres 2022 - das Drumset - vor. Lars Weber, Musikschullehrer aus Finsterwalde, ließ daraufhin Rock- und Jazzbeats im Plenarsaal erklingen.

Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) wollte, parapapampam, nicht den Little Drummer Boy geben. Das Angebot Webers, mal selbst den Takt vorzugeben, lehnte er lächelnd ab. Dabei wäre das aus Diätgesichtspunkten eine lohnende Sache: Bei einer Stunde Schlagzeugspielen verbrennt man satte 400 bis 600 Kalorien! Ein Nürnberger Lebkuchen glasiert aus dem West-Carepaket - ich schaue gerade genüsslich kauend auf die Packung - hat gerade einmal 185.

