Potsdam Heute, 3. März 2023 Mittendrin statt nur dabei

kommse rin, könnse rauskieken, heißt es in Berlin. In Potsdam ist man neuerdings erst dann richtig drin, wenn man draußen ist, aus der Partei nämlich. Wieland Niekisch, der langjährige CDU-Stadtverordnete, frühere CDU-Kreischef und erneute Kreisvorsitz-Anwärter, hat am Montag überraschend hingeworfen und sowohl Partei als auch die Fraktion im Stadtparlament verlassen. Niekisch bildet dort nun gemeinsam mit Götz Friederich, der der CDU bereits vor anderthalb Jahren den Rücken gekehrt hatte, eine neue Zwei-Mann-Fraktion namens "Mitten in Potsdam". Abspaltungsbewegungen hatte es zuletzt auch innerhalb der Linken gegeben, deren Fraktion sich im Herbst zweiteilte. Wird Potsdams Stadtverordnetenversammlung mit nunmehr zehn Fraktionen plus zwei fraktionslosen Abgeordneten zur Arena für Einzelkämpfer?

Mitten in Potsdam spielte sich in den vergangenen Tagen auch sonst so einiges ab. An der Langen Brücke festgeklebte Klimaaktivisten blockierten am Montag den Verkehr; der fast zeitgleich ausgelöste Amokalarm am Oberstufenzentrum in der Jägerallee entpuppte sich glücklicherweise als unbegründet. Falls der oder die Verantwortliche erwischt wird, wird das jedoch teuer.

„Kreml“-Schmierer nach neuem Angriff gefasst

Unterdessen gefasst ist der mutmaßliche Schmierer vom "Kreml" auf dem Brauhausberg: Der ukrainische Staatsbürger hatte weithin sichtbar russische Flaggen und Symbole angebracht - und diese und andere Taten in den sozialen Medien per Video dokumentiert. Er veröffentlichte auch Videomaterial von einer neuen Attacke auf die Kunstaktion am Garnisonkirchturm: Aus einem dort gezeigten Großporträt einer ukrainischen Frau mit Kind wurde das Gesicht herausgeschnitten und ein Plakat angebracht, auf dem die Existenz der Ukraine abgestritten wird. Die Garnisonkirchenstiftung erstattete Anzeige wegen Volksverhetzung, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruchs.

Zu den erfreulicheren Nachrichten zählt die des neuen Domizils für den Bürgerservice. Der zieht im Zuge der Sanierung des Stadthauses ab Herbst um und ist dann dauerhaft und barrierefrei in der Yorckstraße zu erreichen - mitten in Potsdam.

