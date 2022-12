Potsdam Heute, 9. Dezember 2022 Wenn steigende Preise Weihnachten ändern

Guten Morgen,

das dritte Adventswochenende steht vor der Tür. Haben Sie schon alle Weihnachtsgeschenke zusammen? Diese Frage dürfte in diesem Jahr etlichen Potsdamerinnen und Potsdamern noch mehr Stress und Kopfzerbrechen als sonst bereiten: Wer wenig Geld hat, dessen Spielraum für Extra-Ausgaben schmilzt in Zeiten von steigenden Energiepreisen und Inflation schnell auf nichts zusammen. „Die gestiegenen Preise werden die Weihnachtszeit verändern“, hat Christian Schophaus, der Vorstandschef des Kreisverbandes des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), unlängst in der Potsdamer Suppenküche gesagt - dort gab es Dank einer Benefizaktion von DRK und dem Lions-Club Potsdam-Sanssouci vorfristig Weihnachtsgans.

Unterstützung für die Tafel aus der Stadtkasse

Potsdams Stadtverordnete haben unter dem Eindruck von Inflation und deutlich gestiegenem Hilfebedarf am Mittwoch eine bemerkenswerte Entscheidung getroffen: Der Verein Potsdamer Tafel, der mit Unterstützung vieler ehrenamtlicher Helfer*innen seit Jahren Lebensmittel an Bedürftige ausgibt, wird künftig von der Stadt finanziell gefördert. Außerdem sollen in Zusammenarbeit mit der Suppenküche der Volkssolidarität und den Bürgerhäusern mehrere dezentrale Ausgabestellen etabliert werden. Eine richtige Entscheidung, die trotzdem auch Unbehagen hinterlässt.

Denn wenn die Rente, ein niedriges Einkommen oder die staatliche Unterstützung zum Leben nicht ausreichen, dann ist in erster Linie Ursachenbekämpfung nötig, die Linderung der Symptome über zusätzliche Hilfskonstrukte wird die Lage nicht nachhaltig verbessern. Aber: Vom Verweis auf andere Zuständigkeiten allein wird niemand satt. Und wie groß der Bedarf auch in Potsdam ist, davon zeugt der Aufnahmestopp, den die Tafel wegen des Ansturms im Sommer verhängen musste.

Wie sich die Stadt und das städtische Wohnungsunternehmen ProPotsdam auf die Folgen der Energiekrise rüsten, wo Potsdamer*innen bei explodierenden Rechnungen Hilfe finden und wann die ProPotsdam ihren Mieter*innen den Weg zur Balkon-Solaranlagen erleichtern will, war Thema beim PNN-Leserforum mit Experten - die Talkrunde zum Nachgucken im Video und das Wichtigste zum Nachlesen finden Sie hier.

