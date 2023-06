„Potsdam ist glimpflich davongekommen“ Böen fegten mit Windstärke zehn durch die Stadt

Wegen des Unwetters ist die Feuerwehr in Potsdam am späten Donnerstagabend und in der Nacht zu Freitag zu elf wetterbedingten Einsätzen ausgerückt.

Die erste Unwetterfront hatte die Stadt gegen 22 Uhr erreicht, kurz vor Mitternacht zog eine zweite Unwetterfront über Potsdam hinweg. Die heftigste Sturmböe fegte mit rund 91 Kilometern pro Stunde durch die Stadt, das entspricht Windstufe 10.

Bäume stürzten um. Es kam zu Wasser- und Gebäudeschäden sowie kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen. Wie die Feuerwehr am Freitagmorgen bilanzierte, wurde die Landeshauptstadt von dem Unwetter weniger stark getroffen als erwartet.

„Potsdam ist glimpflich davongekommen“, teilte ein Sprecher der Regionalleitstelle Nordwest auf PNN-Nachfrage mit. Es wurde niemand verletzt.

Wegen der Wetterlage hatte die Feuerwehr vorübergehend den Führungsstab einberufen, um schnell auf Schäden und Notfälle reagieren zu können. Dieser stellte am Freitag um 0.25 Uhr nach Abschluss der Einsätze und Beseitigung aller akuten Gefahren seine Arbeit ein.

„Insbesondere unseren ehrenamtlichen Einsatzkräften möchte ich an dieser Stelle meinen besonderen Dank aussprechen, die auch in schwierigen Situationen stets zur Stelle sind und den Bürgerinnen und Bürgern der Landeshauptstadt Potsdam mit großem Engagement helfen“, so der Potsdamer Feuerwehr-Chef Ralf Krawinkel.

DWD gab Unwetterwarnung heraus

Am Donnerstagabend hatte der Deutsche Wetterdienst (DWD) eine Unwetterwarnung für Potsdam herausgegeben. Die Meteorologen warnten vor heftigem Starkregen, Sturmböen von bis zu 90 Kilometern pro Stunde, Gewittern und Hagel. Die Potsdamer Feuerwehr riet den Menschen, Türen und Fenster geschlossen zu halten.

Am Freitag bleibt es in Potsdam regnerisch, zeitweise scheint die Sonne. Die Temperaturen steigen laut wetter.net auf bis zu 19 Grad.