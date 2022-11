Potsdam setzt Zeichen für Toleranz „Das hätten sich viele Menschen auch vom DFB-Team gewünscht“

Potsdams Stadtverwaltung hat am Mittwoch die Regenbogenflagge vor dem Rathaus gehisst und damit ein Zeichen der Solidarität mit der LGBTQ+-Gemeinde und für Toleranz und Vielfalt gesetzt. „Das hätten sich viele Menschen auch vom @dfb_Team gewünscht“, schrieb Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) bei Twitter. Erst am Dienstag hatte sich der Sozial.Linke-Stadtverordnete Sascha Krämer dafür ausgesprochen, die Regenbogenflagge aufzuhängen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bestreitet am Mittwoch (14.00 Uhr) bei der Weltmeisterschaft in Katar ihr Auftaktspiel gegen Japan. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) steht in der Kritik, weil Kapitän Manuel Neuer ohne die mehrfarbige One-Love-Kapitänsbinde aufläuft. Eigentlich wollten Deutschland und andere Länder mit der Binde ein Zeichen für Vielfalt und Menschenrechte setzen.

Weil der Fußball-Weltverband FIFA die One-Love-Binde verboten hat und mit Sanktionen drohte, verzichten Deutschland und sechs weitere europäische WM-Teilnehmer auf das symbolische Stück Stoff. Die Entscheidung brachte dem DFB viel Kritik ein. Der Kölner Handelsriese Rewe erklärte am Dienstag, die Kooperation mit dem DFB sofort zu beenden.

Die WM in Katar ist stark umstritten. Das Emirat steht unter anderem wegen Menschenrechtsverletzungen und schlechten Arbeitsbedingungen für Arbeitsmigranten in der Kritik. Homosexualität ist in Katar verboten.

Zur Startseite