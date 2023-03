Am Sacrower See kurz hinter Berlin Das beliebte Ausflugslokal „Landleben“ lässt die Küche kalt

Schöne Grüße vom Sacrower See! Dort am beliebten Badesee kurz hinter der Berliner Stadtgrenze war der Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel neulich unterwegs – und blieb erstaunt stehen: Das einst so populäre Ausflugsziel am Sacrower See lässt die Küche kalt. „Geschlossen“, steht am Eingangstor. „Wir stellen unseren Restaurantbetrieb ein und werden zur Eventlocation.“ Hier mein Foto vom Wochenende.

Stasi-Haus, Hotel, super Ausflugslokal mit Blick auf Wasser und Wald: Doch das Lokal ist nur noch „Eventlocation“. © André Görke

Das Haus am Badestrand war nach 1961 ein Schulungsheim der Stasi und wurde nach der Maueröffnung privatisiert: Hotel und Restaurant „Waldfrieden“ machten sich in den Jahren einen Namen als Ausflugsziel, hatten eine super Terrasse mit Seeblick, wurden irgendwann in „Landleben“ umbenannt und schick modernisiert. Die Küche: prima.

Doch die Liebe vieler Badegäste und Anwohner zum Restaurant ist erloschen. 2019 wurde der Weg über das Restaurant-Gelände plötzlich gesperrt, die Pommesbude geschlossen. Wer mal kurz mit den Kindern aufs Klo wollte, musste fortan ins pieksige Gebüsch. Warum schotten die sich plötzlich ab? Die Restaurantbetreiber wehrten sich daraufhin im Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel: „Wir sind ein Restaurant, keine Badeanstalt.“

„Geschlossen“, steht auf dem Schild. „Wir stellen unseren Restaurantbetrieb ein.“ © André Görke

Badegäste stellten vielmehr den Restaurant-Parkplatz voll, besuchten in Badehose die WCs, füllten die Kloake-Grube („Wir sind nicht an die Kanalisation angeschlossen und müssen das alles abpumpten!“). Und mit ’ner Tüte Pommes und einem Calippo ist kein Geld zu verdienen und kein Personal zu bezahlen.

Nachbarn aus Kladow und Groß Glienicke ärgerten sich wiederum über den Krach im Wald und schrieben: „Da schallt schon mal weit nach Mitternacht ultralaute Musik aus Lautsprechern auf der Terrasse des ‚Restaurants‘, was kilometerweit Mensch und Tier stört“. Jetzt also das nächste Kapitel zum nächsten Badesommer.

Ein paar Schritte entfernt: der schöne Glienicker See. © André Görke

Tipp für Ausflugsgäste, die nach einem Frühjahrsspaziergang Hunger und Durst haben. 15 Minuten entfernt gibt’s ein anderes Restaurant mit Blick auf den benachbarten Glienicker See. Das „Bootshaus“ in Kladow nimmt den Betrieb am 16. März wieder auf. Dann endet die Winterpause.

